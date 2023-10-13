Президент Северного Кипра: Горжусь тем, что нахожусь в Баку

Горжусь тем, что нахожусь в Баку - городе культуры и искусства.

Горжусь тем, что нахожусь в Баку - городе культуры и искусства.

Как сообщает Report, об этом президент Северного Кипра Эрсин Татар сказал на выставке, проходящей в рамках Дней культуры и презентации Турецкой Республики Северного Кипра в Баку.

Он отметил, что его визит в Баку имеет большое значение для дальнейшего развития отношений с Азербайджаном: "Северный Кипр все еще продолжает свою борьбу. Турецкий народ Кипра подвергается санкциям во всех областях. Сопротивление нашего народа этим санкциям заслуживает похвалы. Азербайджан также вел борьбу за свою независимость. Победа в Карабахе еще раз показала всему миру силу наших братьев".