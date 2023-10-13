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Президент Северного Кипра: Горжусь тем, что нахожусь в Баку

Президент Северного Кипра: Горжусь тем, что нахожусь в Баку Горжусь тем, что нахожусь в Баку - городе культуры и искусства.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 11:31
Президент Северного Кипра: Горжусь тем, что нахожусь в Баку

Горжусь тем, что нахожусь в Баку - городе культуры и искусства.

Как сообщает Report, об этом президент Северного Кипра Эрсин Татар сказал на выставке, проходящей в рамках Дней культуры и презентации Турецкой Республики Северного Кипра в Баку.

Он отметил, что его визит в Баку имеет большое значение для дальнейшего развития отношений с Азербайджаном: "Северный Кипр все еще продолжает свою борьбу. Турецкий народ Кипра подвергается санкциям во всех областях. Сопротивление нашего народа этим санкциям заслуживает похвалы. Азербайджан также вел борьбу за свою независимость. Победа в Карабахе еще раз показала всему миру силу наших братьев".

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Версия на английском языке President of Northern Cyprus: 'I am very proud to be in Baku'
Версия на азербайджанском языке Şimali Kipr Prezidenti: "Bakıda olduğum üçün çox qürurluyam”

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