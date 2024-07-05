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Президент Северного Кипра прибыл в Физулинский район

Президент Северного Кипра прибыл в Физулинский район Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, находящийся с визитом в Азербайджане, прибыл в Физулинский район.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 13:29
Президент Северного Кипра прибыл в Физулинский район

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, находящийся с визитом в Азербайджане, прибыл в Физулинский район.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Физули, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

Президента Северного Кипра Эрсина Татара встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Эрсин Татар примет участие в неформальном саммите лидеров Организации тюркских государств, который пройдет в Шуше 5-6 июля.

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Версия на английском языке President of Northern Cyprus Ersin Tatar arrives in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Şimali Kipr Prezidenti Ersin Tatar Füzuli rayonuna gəlib

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