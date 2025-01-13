Президент Сьерра-Леоне выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета AZAL

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с авиакатастрофой самолета AZAL вблизи Актау.

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Ваше превосходительство. Глубоко опечален и потрясен известием о гибели 38 человек в результате крушения 25 декабря 2024 года самолета "Азербайджан Хава Йоллары" вблизи казахстанского города Актау.

От имени правительства и народа Республики Сьерра-Леоне, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и азербайджанскому народу, в том числе семьям погибших.

Ваше превосходительство, разделяю горе Ваших соотечественников в связи с этой тяжелой трагедией и молюсь за скорейшее выздоровление пострадавших.

Прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.