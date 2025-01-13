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Президент Сьерра-Леоне выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета AZAL

Президент Сьерра-Леоне выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета AZAL Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с авиакатастрофой самолета AZAL вблизи Актау.
Внешняя политика
13 января 2025 г. 18:55
Президент Сьерра-Леоне выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета AZAL

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Ваше превосходительство. Глубоко опечален и потрясен известием о гибели 38 человек в результате крушения 25 декабря 2024 года самолета "Азербайджан Хава Йоллары" вблизи казахстанского города Актау.

От имени правительства и народа Республики Сьерра-Леоне, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и азербайджанскому народу, в том числе семьям погибших.

Ваше превосходительство, разделяю горе Ваших соотечественников в связи с этой тяжелой трагедией и молюсь за скорейшее выздоровление пострадавших.

Прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President of Sierra Leone extends condolences to Azerbaijani President over plane crash
Версия на азербайджанском языке Syerra-Leone Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısına təyyarə qəzası ilə bağlı başsağlığı verib

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