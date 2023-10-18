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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины поздравил президента Ильхама Алиева Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 19:49
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Господин Президент!

От имени народа Сербской Республики Босния и Герцеговина и от себя лично имею честь передать Вам свои искренние приветствия и добрые пожелания по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Развиваясь под Вашим руководством, Азербайджанская Республика превратилась в регионального лидера и экономическую силу. Я с гордостью говорю, что между Сербской Республикой Босния и Герцеговина и Азербайджанской Республикой существуют дружественные отношения и безупречное экономическое сотрудничество, основанные на взаимопонимании и уважении. В период больших геополитических перемен и вызовов как на политической, так и на экономической арене чрезвычайно важно с пониманием и уважением относиться к внутренним делам, а также внешней политике каждой страны. Я абсолютно убежден, что наше двустороннее сотрудничество будет расширяться и углубляться во многих сферах. Искренне верю, что наши связи и в предстоящие годы будут развиваться на взаимовыгодной для наших стран основе. Я твердо намерен сохранять нашу дружбу и поддержку, и дальше развивать ее на основе взаимного уважения.

Уважаемый Президент, выражаю Вам глубокое почтение, желаю здоровья и процветания, а дружественному народу Азербайджана – прогресса и благополучия".

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Версия на английском языке President of Republic of Srpska congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Bosniya və Herseqovinanın Serb lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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