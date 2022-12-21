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Президент: Сербия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга

Президент: Сербия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга Сербия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, подписан ряд документов о стратегическом партнерстве. Мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга, и эта политика останется неизменной.
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 17:06
Президент: Сербия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга

Сербия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, подписан ряд документов о стратегическом партнерстве. Мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга, и эта политика останется неизменной.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по окончании встречи один на один с Президентом Сербии Александром Вучичем.

"Мы - сторонники международного права и уверены, что отношения между странами могут регулироваться только на основе норм и принципов международного права. Конечно, нас очень беспокоят наблюдаемые в мире проявления двойных стандартов в этой сфере. Нормы и принципы международного права должны быть основой для всех стран", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Serbia and Azerbaijan always supported and continue to support each other's territorial integrity and sovereignty 
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Serbiya və Azərbaycan hər zaman bir-birinin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini dəstəkləyib və dəstəkləyir"

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