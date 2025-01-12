Президент Сербии выразил благодарность Азербайджану

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Азербайджану.

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Азербайджану.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице сербского лидера в соцсети Х.

"Наши братья и друзья из Азербайджана только что сообщили мне, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, приостановки подачи газа в Сербию не будет.

Бесконечная благодарность Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву, которого я с большим нетерпением жду в ближайшее время в Белграде", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал AnewZ со ссылкой на правительственные источники сообщал, что утверждения о двухмесячной приостановке поставок газа из Азербайджана в Сербию не соответствуют действительности.