О нас

Президент Сербии выразил благодарность Азербайджану

Президент Сербии выразил благодарность Азербайджану Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Азербайджану.
Внешняя политика
12 января 2025 г. 16:48
Президент Сербии выразил благодарность Азербайджану

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Азербайджану.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице сербского лидера в соцсети Х.

"Наши братья и друзья из Азербайджана только что сообщили мне, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, приостановки подачи газа в Сербию не будет.

Бесконечная благодарность Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву, которого я с большим нетерпением жду в ближайшее время в Белграде", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал AnewZ со ссылкой на правительственные источники сообщал, что утверждения о двухмесячной приостановке поставок газа из Азербайджана в Сербию не соответствуют действительности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti Azərbaycana təşəkkürünü bildirib

Другие новости из категории

Глава МИД Грузии Бочоришвили посетит Азербайджан
Глава МИД Грузии Бочоришвили посетит Азербайджан
11 января 2025 г. 15:01
Новый посол Турции приступит к работе в Азербайджане в феврале
Новый посол Турции приступит к работе в Азербайджане в феврале
11 января 2025 г. 10:34
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в США
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в США
11 января 2025 г. 09:01
Посольство Азербайджана в Перу провело гуманитарные акции для детей из малообеспеченных семей
ФотоПосольство Азербайджана в Перу провело гуманитарные акции для детей из малообеспеченных семей
11 января 2025 г. 07:27
Посол Литвы: Буду стремиться к укреплению отношений между Баку и Вильнюсом
Посол Литвы: Буду стремиться к укреплению отношений между Баку и Вильнюсом
10 января 2025 г. 20:01
Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Кувейта
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Кувейта
10 января 2025 г. 19:40
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла Литвы
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла Литвы
10 января 2025 г. 19:05
Генсек ОЭС выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Генсек ОЭС выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
10 января 2025 г. 18:39
Литва готова поддержать расширение связей Азербайджана с ЕС
Литва готова поддержать расширение связей Азербайджана с ЕС
10 января 2025 г. 17:39
Польша в период председательства в Совете ЕС нацелена на содействие нормализации отношений между Баку и Ереваном - ЭКСКЛЮЗИВ
Польша в период председательства в Совете ЕС нацелена на содействие нормализации отношений между Баку и Ереваном - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi