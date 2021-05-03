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Президент Сербии пригласил Ильхама Алиева с официальным визитом в свою страну

Президент Сербии пригласил Ильхама Алиева с официальным визитом в свою страну "Хотел бы передать Вам приглашение президента Вучича посетить с официальным визитом Сербию. Он отметил, что как официальному Баку, так и официальному Белграду предстоит активная работа, связанная с организацией 60-й годовщины Движения неприсоединения и пр
Внешняя политика
3 мая 2021 г. 19:34
Президент Сербии пригласил Ильхама Алиева с официальным визитом в свою страну

"Хотел бы передать Вам приглашение президента Вучича посетить с официальным визитом Сербию. Он отметил, что как официальному Баку, так и официальному Белграду предстоит активная работа, связанная с организацией 60-й годовщины Движения неприсоединения и проведённого в Белграде 1-го саммита".

Как сообщает Report, об этом 3 мая во время приема президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым верительных грамот заявил новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Сербии Драган Владиславлевич.

"Он намерен пригласить лидеров государств-учредителей Движения - Индии, Египта, Индонезии и Ганы, а также, конечно, Вас как председателя Движения. Вы вместе с президентом Вучичем будете проводить это мероприятие. Он подчеркнул, что это было его личной инициативой, и саммит будет иметь историческое значение для Вас, Азербайджанской Республики и Республики Сербия",- сказал дипломат.

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Версия на английском языке Alexander Vucic invites Ilham Aliyev to Serbia
Версия на азербайджанском языке Serbiya prezidenti Azərbaycan liderini ölkəsinə rəsmi səfərə dəvət edib

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