Президент Сербии поздравил Ильхама Алиева

Президент Сербии Александр Вучич направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Независимости.

Президент Сербии Александр Вучич направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Независимости.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От имени граждан Республики Сербия и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления по случаю Дня Независимости Азербайджана, желаю Вашей стране прогресса, а Вашему народу – высокого благосостояния.

Уверен, что в предстоящие месяцы мы продолжим диалог на всех уровнях, а Ваш предстоящий визит в Республику Сербия будет иметь особое значение с точки зрения развития нашего двустороннего сотрудничества. Учитывая то, что в нынешнем году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, Ваш визит будет представлять исключительное значение в этом отношении.

С удовлетворением хочу отметить, что в прошлом году благодаря хорошо скоординированным усилиям мы добились ощутимого продвижения с точки зрения укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Это свидетельствует о высоком уровне нашего стратегического партнерства.

Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть необходимость дальнейшей активизации усилий в области укрепления экономического сотрудничества, особую роль Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству в данном процессе.

Разрешите еще раз выразить Вам признательность за принципиальную позицию Азербайджана в поддержки территориальной целостности и суверенитета Сербии. Неизменная позиция Азербайджанской Республики по этому вопросу, представляющему для нас большое значение, является наглядным примером постоянной приверженности Вашей страны основным принципам международного права.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам глубокое почтение".