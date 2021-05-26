Президент Сербии поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Сербия Александр Вучич направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Республики Сербия Александр Вучич направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени народа Сербии и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики и желаю Вашей стране прогресса, а Вашим гражданам – высокого благосостояния.

Уверен, что в предстоящий период мы интенсифицируем диалог между нашими странами на высшем и самом высоком уровне, что сделает наши стратегические отношения более сильными, более динамичными и более эффективными.

Господин президент, очень верю, что мы вместе будем работать для укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами. С этой точки зрения уверен, что наш новый посол в Азербайджанской Республике Драган Владисавлжевич внесет свой вклад в углубление наших общих отношений.

Также хотел бы подчеркнуть, что мы уделяем особое внимание экономическому аспекту наших двусторонних отношений. Поэтому мы с нетерпением ждем очередное, шестое заседание Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое пройдет во время предстоящего визита министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича в Азербайджанскую Республику.

Пользуясь случаем, благодарю Вас за позитивное отношение к нашей инициативе о проведении 60-й годовщины первой конференции Движения неприсоединения в октябре нынешнего года в Белграде. С нетерпением жду нашей встречи, уверен, что это будет прекрасной возможностью для обсуждения всех вопросов, вызывающих взаимный интерес.

Выражаю признательность Азербайджанской Республике за то, что она с пониманием отнеслась к нашей позиции, связанной с односторонним объявлением независимости самопровозглашенным Косово. В то же время хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики.

Господин президент, еще раз выражаю Вам глубокое почтение".