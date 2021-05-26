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Президент Сербии поздравил Ильхама Алиева

Президент Сербии поздравил Ильхама Алиева Президент Республики Сербия Александр Вучич направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
26 мая 2021 г. 18:15
Президент Сербии поздравил Ильхама Алиева
Александр Вучич и Ильхам Алиев

Президент Республики Сербия Александр Вучич направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени народа Сербии и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики и желаю Вашей стране прогресса, а Вашим гражданам – высокого благосостояния.

Уверен, что в предстоящий период мы интенсифицируем диалог между нашими странами на высшем и самом высоком уровне, что сделает наши стратегические отношения более сильными, более динамичными и более эффективными.

Господин президент, очень верю, что мы вместе будем работать для укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами. С этой точки зрения уверен, что наш новый посол в Азербайджанской Республике Драган Владисавлжевич внесет свой вклад в углубление наших общих отношений.

Также хотел бы подчеркнуть, что мы уделяем особое внимание экономическому аспекту наших двусторонних отношений. Поэтому мы с нетерпением ждем очередное, шестое заседание Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое пройдет во время предстоящего визита министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича в Азербайджанскую Республику.

Пользуясь случаем, благодарю Вас за позитивное отношение к нашей инициативе о проведении 60-й годовщины первой конференции Движения неприсоединения в октябре нынешнего года в Белграде. С нетерпением жду нашей встречи, уверен, что это будет прекрасной возможностью для обсуждения всех вопросов, вызывающих взаимный интерес.

Выражаю признательность Азербайджанской Республике за то, что она с пониманием отнеслась к нашей позиции, связанной с односторонним объявлением независимости самопровозглашенным Косово. В то же время хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики.

Господин президент, еще раз выражаю Вам глубокое почтение".

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Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

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