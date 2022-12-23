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Президент Сербии поздравил Ильхама Алиева

Президент Сербии поздравил Ильхама Алиева Президент Сербии Александар Вучич направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 декабря 2022 г. 20:53
Президент Сербии поздравил Ильхама Алиева

Президент Сербии Александар Вучич направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Разрешите передать Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, пожелать успехов в высшей государственной деятельности. Очень рад нашей дружбе и возможности пожелать Вам успехов.

С удовольствием буду вспоминать гостеприимство, оказанное Вами мне несколько дней назад в Баку, плодотворный обмен мнениями как по политическим и многим другим темам, так и с точки зрения личного опыта.

Принципиальная взаимная поддержка между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой проявляется отчетливее, чем раньше, и это меня очень радует. В то же время я горжусь дружбой с таким дальновидным лидером как Вы, постоянно готовым к борьбе с частым грубым нарушением норм международного права.

Дорогой друг, еще раз хочу сказать, что мы всегда рады видеть Вас в Сербии. С нетерпением жду скорейшей встречи с Вами в нашей стране, а также обстоятельного рассмотрения работы, проводимой для реализации задач и проектов, намеченных нами в Белграде и Баку.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять самые искренние пожелания и высочайшее почтение".

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Версия на английском языке Serbian President Vucic sends congratulatory letter to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

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