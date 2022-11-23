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Президент Сербии: Мы высоко оцениваем позицию Азербайджана

Президент Сербии: Мы высоко оцениваем позицию Азербайджана "Мы высоко оцениваем позицию Азербайджана и с большим уважением относимся к ней".
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 19:58
Президент Сербии: Мы высоко оцениваем позицию Азербайджана

"Мы высоко оцениваем позицию Азербайджана и с большим уважением относимся к ней".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым один на один в Белграде.

По его словам, связи между гражданами двух стран развиваются: "Наша дружба нашла отражение в конкретных делах, осуществляемых как с Вашей, так и с нашей стороны. Я признателен за поддержку, которую Вы всегда оказываете территориальной целостности Сербии. Мы тоже занимали аналогичную позицию в сложные, тяжелые для Азербайджана времена. Азербайджан – наш давний друг, и я надеюсь, что мы и впредь будем развивать наши отношения. Никто не может отрицать того, что мы являемся и остаемся близкими друзьями. Мы и впредь будем делать все возможное для повышения уровня сотрудничества между нашими странами".

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Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti: "Azərbaycanın tutduğu mövqeyi yüksək dəyərləndiririk"

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