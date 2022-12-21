Президент Сербии: Есть много вопросов, по которым мы будем сотрудничать в энергетическом секторе

Президент Сербии: Есть много вопросов, по которым мы будем сотрудничать в энергетическом секторе

Мы вместе проанализировали возможные сферы сотрудничества. Безусловно, есть много вопросов, по которым мы будем сотрудничать в энергетическом секторе.

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Мы вместе проанализировали возможные сферы сотрудничества. Безусловно, есть много вопросов, по которым мы будем сотрудничать в энергетическом секторе. Как сообщает Report , об этом сказал президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Мы уже обсудили пути строительства и развития наших систем передачи, чтобы получать электроэнергию, которая будет транспортироваться по подводной линии в Румынию и Венгрию, и посмотреть, можем ли мы сами стать бенефициарами энергии. Мы обсудили пути получения азербайджанского газа посредством интерконнектора, который готовимся построить вместе с Болгарией и Северной Македонией. Все это очень важно для нас. Однако считаю, что мы открываем столь же важные, а может и более важные, новые сферы сотрудничества. Речь идет о нашей общей деятельности, обмене технологиями в оборонной сфере и работе, проводимой над некоторыми видами продукции, которые мы вместе можем поставлять на рынки третьих стран", - подчеркнул Александар Вучич. Подпишитесь на наш Telegram канал