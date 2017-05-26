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    Президент Сербии направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

    Хочу еще раз поблагодарить Вас за политику поддержки суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Сербия Томислав Николич направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Очень рад от имени народа Республики Сербия и от себя лично передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики и пожелать Вашей стране всестороннего развития.

    Уверен, что всестороннее сотрудничество и стратегические связи Республики Сербия с Азербайджанской Республикой и в предстоящие годы будут успешно развиваться на благо наших народов.

    Хочу еще раз поблагодарить Вас за теплую встречу во время моих визитов в Вашу прекрасную страну, за наши дружелюбные и конструктивные беседы, а также Вашу политику поддержки суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия.

    Желаю Вам новых успехов на высшем государственном посту, крепкого здоровья.

    Господин президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

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