Президент Сербии направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Сербия Томислав Николич направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Очень рад от имени народа Республики Сербия и от себя лично передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики и пожелать Вашей стране всестороннего развития.

Уверен, что всестороннее сотрудничество и стратегические связи Республики Сербия с Азербайджанской Республикой и в предстоящие годы будут успешно развиваться на благо наших народов.

Хочу еще раз поблагодарить Вас за теплую встречу во время моих визитов в Вашу прекрасную страну, за наши дружелюбные и конструктивные беседы, а также Вашу политику поддержки суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия.

Желаю Вам новых успехов на высшем государственном посту, крепкого здоровья.

Господин президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении".