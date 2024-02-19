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Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29

Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29 Президент Сенегала Маки Салл посетит Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.
Внешняя политика
19 февраля 2024 г. 12:55
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29

Президент Сенегала Маки Салл посетит Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report сказал новый посол Сенегала в Азербайджане Шейх Гейе.

"В прошлом месяце, когда я вручал верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он пригласил главу государства Сенегала в Баку для участия в COP29. Президент Сенегала принял приглашение и заявил, что посетит Азербайджан", - сказал он.

Напомним, что COP29 пройдет в ноябре текущего года в Азербайджане. Данное решение было принято 11 декабря 2023 года на пленарном заседании COP28 в Дубае.

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Версия на английском языке President of Senegal to visit Baku to participate in COP29 – EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Seneqal Prezidenti COP29-da iştirak etmək üçün Bakıya səfərə gələcək - EKSKLÜZİV

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