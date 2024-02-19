Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29

Президент Сенегала Маки Салл посетит Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Президент Сенегала Маки Салл посетит Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report сказал новый посол Сенегала в Азербайджане Шейх Гейе.

"В прошлом месяце, когда я вручал верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он пригласил главу государства Сенегала в Баку для участия в COP29. Президент Сенегала принял приглашение и заявил, что посетит Азербайджан", - сказал он.

Напомним, что COP29 пройдет в ноябре текущего года в Азербайджане. Данное решение было принято 11 декабря 2023 года на пленарном заседании COP28 в Дубае.