Президент: Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии доказывает важность нашей работы

Наша позиция по диверсификации всегда была и остается следующей: она должна заключаться как в диверсификации маршрутов поставок, так и источников.

Наша позиция по диверсификации всегда была и остается следующей: она должна заключаться как в диверсификации маршрутов поставок, так и источников.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 1 марта на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

"Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии точно доказывает важность нашей работы", - подчеркнул глава государства.