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Президент: Сегодня Россия и Азербайджан - это два надежных партнера

Президент: Сегодня Россия и Азербайджан - это два надежных партнера Сегодня Россия и Азербайджан - это два надежных партнера, и думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет.
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 11:16
Президент: Сегодня Россия и Азербайджан - это два надежных партнера

Сегодня Россия и Азербайджан - это два надежных партнера, и думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Как я уже сказал, в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали и понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, так будет и впредь", - отметил глава государства.

Он добавил, что две страны продолжают активно находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Today, Russia and Azerbaijan are reliable partners
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Bu gün Rusiya və Azərbaycan iki etibarlı tərəfdaşdır

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