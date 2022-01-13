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Президент: Азербайджан придает большое значение производству возобновляемых видов энергии

Президент: Азербайджан придает большое значение производству возобновляемых видов энергии Сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Сегодня во дворце Гюлистан закладывается фундамент новой ветряной электростанции, которая будет построена в Азербайджане. Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим событием.
Внешняя политика
13 января 2022 г. 13:28
Президент: Азербайджан придает большое значение производству возобновляемых видов энергии
Ильхам Алиев

"Сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Сегодня во дворце Гюлистан закладывается фундамент новой ветряной электростанции, которая будет построена в Азербайджане. Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим событием".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане саудовской компанией ACWA Power.

"Эта станция внесет свой вклад в обеспечение энергетической безопасности Азербайджана. Создание этой станции еще раз говорит о том, что Азербайджан придает большое значение производству возобновляемых видов энергии", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President lays foundation of new wind power plant, credits its significance
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bərpaolunan enerji növlərinin istehsalına Azərbaycan dövləti çox böyük önəm verir"

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