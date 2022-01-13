Президент: Азербайджан придает большое значение производству возобновляемых видов энергии

Сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Сегодня во дворце Гюлистан закладывается фундамент новой ветряной электростанции, которая будет построена в Азербайджане. Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим событием.

"Сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Сегодня во дворце Гюлистан закладывается фундамент новой ветряной электростанции, которая будет построена в Азербайджане. Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим событием".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане саудовской компанией ACWA Power.

"Эта станция внесет свой вклад в обеспечение энергетической безопасности Азербайджана. Создание этой станции еще раз говорит о том, что Азербайджан придает большое значение производству возобновляемых видов энергии", - сказал глава государства.