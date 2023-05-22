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Президент: Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными хабами

Президент: Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными хабами Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными хабам.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 17:16
Президент: Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными хабами

Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными хабами.

Как передает корреспондент Report из Вильнюса, об этом сказал президент Ильхам Алиев на открытии азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе 22 мая.

По его словам, одной из важных сфер, на которые бизнес сообществам обеих стран стоит обратить внимание, является логистика и транспорт.

"Мы смотрим на сектор транспорта не только как на источник прибыли от транзита, но и как на возможность для малого и среднего бизнеса. Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными хабами в нашем регионе",- сказал глава государства.

Президент добавил, что Азербайджан много инвестирует в инфраструктуру морских портов, в строительство судов для транспортировки большего объема грузов через Каспий, отметив, что это может стать важной сферой сотрудничества двух стран.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Litva və Azərbaycan mühüm nəqliyyat hablarıdır”
Версия на английском языке President: Today Lithuania and Azerbaijan are important transportation hubs

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