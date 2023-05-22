Президент: Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными хабами

Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными хабам.

Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными хабами.

Как передает корреспондент Report из Вильнюса, об этом сказал президент Ильхам Алиев на открытии азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе 22 мая.

По его словам, одной из важных сфер, на которые бизнес сообществам обеих стран стоит обратить внимание, является логистика и транспорт.

"Мы смотрим на сектор транспорта не только как на источник прибыли от транзита, но и как на возможность для малого и среднего бизнеса. Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными хабами в нашем регионе",- сказал глава государства.

Президент добавил, что Азербайджан много инвестирует в инфраструктуру морских портов, в строительство судов для транспортировки большего объема грузов через Каспий, отметив, что это может стать важной сферой сотрудничества двух стран.