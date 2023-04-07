Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы

Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы.

Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

Подчеркнув, что эта роль постепенно растет, глава государства отметил: "Конечно, дружеские отношения между нами и сотрудничество в этой сфере являются большим вкладом и в энергетическую безопасность Европы. Экспорт природного газа из Азербайджана в направлении Европы с каждым годом растет. В целом, в этом году Азербайджан экспортирует на мировые рынки 24,5 миллиарда кубометров газа, и эта цифра год от года растет".