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Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы

Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 15:55
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы

Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

Подчеркнув, что эта роль постепенно растет, глава государства отметил: "Конечно, дружеские отношения между нами и сотрудничество в этой сфере являются большим вкладом и в энергетическую безопасность Европы. Экспорт природного газа из Азербайджана в направлении Европы с каждым годом растет. В целом, в этом году Азербайджан экспортирует на мировые рынки 24,5 миллиарда кубометров газа, и эта цифра год от года растет".

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Версия на английском языке Georgia and Azerbaijan are countries playing an important part in European energy security today
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Gürcüstan və Azərbaycan bu gün Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün önəmli rol oynayan ölkələrdir"

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