Президент: Сегодня Европейский парламент и ПАСЕ превратились в пропагандирующие исламофобию платформы

К сожалению, некоторые западные институты, называющие себя демократическими, также ведут антиисламскую деятельность.

К сожалению, некоторые западные институты, называющие себя демократическими, также ведут антиисламскую деятельность.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

В послании отмечается, что сегодня Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии.

Подчеркивается, что нынешняя негативная тенденция проявляется в деятельности и некоторых глобальных медиа-структур.