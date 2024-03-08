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Президент: Сегодня Европейский парламент и ПАСЕ превратились в пропагандирующие исламофобию платформы

Президент: Сегодня Европейский парламент и ПАСЕ превратились в пропагандирующие исламофобию платформы К сожалению, некоторые западные институты, называющие себя демократическими, также ведут антиисламскую деятельность.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 10:11
Президент: Сегодня Европейский парламент и ПАСЕ превратились в пропагандирующие исламофобию платформы
Президент Ильхам Алиев

К сожалению, некоторые западные институты, называющие себя демократическими, также ведут антиисламскую деятельность.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

В послании отмечается, что сегодня Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии.

Подчеркивается, что нынешняя негативная тенденция проявляется в деятельности и некоторых глобальных медиа-структур.

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Версия на английском языке President: Today, European Parliament and PACE have become platforms that promote İslamophobia
Версия на азербайджанском языке Prezident: Bu gün Avropa Parlamenti və AŞPA islamofobiyanı təşviq edən platformalara çevrilib

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