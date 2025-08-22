Президент: Сегодня Азербайджан и Туркменистан вместе шагают к новым горизонтам

Президент: Азербайджан и Туркменистан вместе движутся к новым горизонтам

Туркменский и азербайджанский народы веками жили и творили как одна семья, как братья.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

"Сегодня два независимых государства верны этим традициям, сохраняют их и вместе шагают к новым горизонтам", - отметил глава государства.

"Туркменистан и Азербайджан будут и дальше двигаться вперед плечом к плечу как две братские страны", - сказал президент.