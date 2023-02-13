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Президент: Самую большую работу на освобожденных землях проводят турецкие и итальянские компании

Президент: Самую большую работу на освобожденных землях проводят турецкие и итальянские компании Наши тесные политические связи являются очень хорошим фундаментом. Нефтегазовые, а в настоящее время и электроэнергетические проекты значительно укрепили эту основу.
Внешняя политика
13 февраля 2023 г. 18:41
Президент: Самую большую работу на освобожденных землях проводят турецкие и итальянские компании

Наши тесные политические связи являются очень хорошим фундаментом. Нефтегазовые, а в настоящее время и электроэнергетические проекты значительно укрепили эту основу.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсо, принявшей участие в церемонии закладки фундамента тепловой электростанции.

"В то же время мы хотим, чтобы наши торговые связи были еще более многогранными. Как вам известно, быстрыми темпами идет строительство Итало-азербайджанского университета, 5 итальянских университетов уже являются нашими партнерами. В то же время самую большую работу на освобожденных землях проводят турецкие и итальянские компании", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Companies doing most of work in liberated lands represent Turkiye and Italy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Azad olunmuş torpaqlarda ən çox iş görən şirkətlər Türkiyəni və İtaliyanı təmsil edirlər"

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