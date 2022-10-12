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Садыр Жапаров: Открытие школы имени Гейдара Алиева в Кыргызстане - знаковое событие в наших отношениях

Садыр Жапаров: Открытие школы имени Гейдара Алиева в Кыргызстане - знаковое событие в наших отношениях "Открытие школы имени великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева в Кыргызстане является знаковым событием в наших двусторонних отношениях. Это свидетельствует о крепкой дружбе наших народов, стратегическом сотрудничестве между нашими странами, основой ко
Внешняя политика
12 октября 2022 г. 13:59
Садыр Жапаров: Открытие школы имени Гейдара Алиева в Кыргызстане - знаковое событие в наших отношениях

"Открытие школы имени великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева в Кыргызстане является знаковым событием в наших двусторонних отношениях. Это свидетельствует о крепкой дружбе наших народов, стратегическом сотрудничестве между нашими странами, основой которого является историческая личность мирового масштаба, общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алирза оглу Алиев".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров на церемонии открытия учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева в Бишкеке.

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Версия на английском языке President Sadyr Japarov: Opening of school named after Heydar Aliyev in Kyrgyzstan is significant event in our bilateral relations
Версия на азербайджанском языке Sadır Japarov: "Qırğızıstanda Heydər Əliyevin adına məktəbin açılması əlamətdar hadisədir"

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