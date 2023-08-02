Президент: С тех пор, как мы установили ППП, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно

С тех пор, как мы установили пограничный пункт 23 апреля, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".
Подчеркнув, что 15 июня Армения совершила очередную военную провокацию, в результате чего был ранен один из наших пограничников, глава государства сказал: "Дорога была временно закрыта для проведения расследования. Но она была заново открыта. Комитет Красного Креста начал вновь перевозить по ней медикаменты и эвакуировать пациентов, нуждающихся в лечении в Армении".