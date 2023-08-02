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Президент: С тех пор, как мы установили ППП, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно

Президент: С тех пор, как мы установили ППП, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно С тех пор, как мы установили пограничный пункт 23 апреля, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно.
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 10:26
Президент: С тех пор, как мы установили ППП, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно

С тех пор, как мы установили пограничный пункт 23 апреля, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

Подчеркнув, что 15 июня Армения совершила очередную военную провокацию, в результате чего был ранен один из наших пограничников, глава государства сказал: "Дорога была временно закрыта для проведения расследования. Но она была заново открыта. Комитет Красного Креста начал вновь перевозить по ней медикаменты и эвакуировать пациентов, нуждающихся в лечении в Армении".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Since we established border checkpoint, there have been more than 2000 residents of Karabakh who easily moved to Armenia and ba

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