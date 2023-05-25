Президент: С признанием Арменией Карабаха как части Азербайджана согласование мирного договора будет идти намного легче

После недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как части Азербайджана, а также признание территориальной целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской Республики, вопрос согласования других пунктов мирн

После недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как части Азербайджана, а также признание территориальной целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской Республики, вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче. Потому что это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на то, что и на встрече в трехстороннем формате также будет сделан еще один шаг в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.