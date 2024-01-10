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Президент: С нами невозможно говорить на языке угроз или вести себя высокомерно

Президент: С нами невозможно говорить на языке угроз или вести себя высокомерно Мы были полностью осведомлены о том, что происходило в Карабахе после Второй Карабахской войны, осуществляли как визуальный, так и оперативный контроль за территорией. То есть мы старались донести до Армении, что ситуация находится под нашим контролем, и
Внешняя политика
10 января 2024 г. 20:42
Президент: С нами невозможно говорить на языке угроз или вести себя высокомерно

Мы были полностью осведомлены о том, что происходило в Карабахе после Второй Карабахской войны, осуществляли как визуальный, так и оперативный контроль за территорией. То есть мы старались донести до Армении, что ситуация находится под нашим контролем, и мы можем провести операцию в любое время.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что он открыто говорил как руководству Армении, так и международным акторам, что может в любой момент нажать на кнопку и провести эту операцию за одну минуту, и они ничего не смогут сделать, глава государства отметил: "Ход этих событий показал, - и я считаю, что это должно послужить уроком не только для Армении, но и для тех, кто стоит за ней, - что говорить с нами на языке угроз или вести себя высокомерно невозможно".

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Версия на английском языке President: ‘It is impossible to talk to us in a language of threats or with arrogance’
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bizimlə hədə-qorxu dili ilə, yaxud təkəbbürlə davranmaq mümkün deyil"

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