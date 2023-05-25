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Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС

Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 15:41
Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС

Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Тесные и прочные отношения между нашими государствами опираются на стратегические интересы. С этой точки зрения Ваша страна является надежным партнером Румынии в регионе Южного Кавказа. Мой недавний визит в Баку стал прекрасной возможностью для достижения договоренностей о конкретных шагах по укреплению сотрудничества между нашими государствами. Еще раз выражаю Вам признательность за теплый прием и обстоятельные обсуждения с Вашим превосходительством.

Уверен, что мы сможем направить и усилить имеющийся потенциал, как используя возможности в рамках стратегического партнерства, так и развивая региональные проекты в таких сферах, как энергетика и транспорт", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President: 'Romania will continue to act in support of continuous development of dialogue between Azerbaijan and EU'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Rumıniya Azərbaycanla Aİ arasında dialoqun davamlı inkişafına dəstəyini davam etdirəcək"

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