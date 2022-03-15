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Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву 15 марта президент Румынии Клаус Йоханнис позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
15 марта 2022 г. 18:21
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву

15 марта президент Румынии Клаус Йоханнис позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о расширении двусторонних связей. Было подчеркнуто, что в нынешнем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Румынией и Азербайджаном, в этот период двусторонние связи развивались на основе стратегического партнерства.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической сфере и вопросы экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Румынии и диверсификации энергопоставок.

Во время телефонного разговора стороны также провели обмен мнениями о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Romanian president calls Azerbaijani counterpart
Версия на азербайджанском языке Rumıniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

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