Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву

15 марта президент Румынии Клаус Йоханнис позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

15 марта президент Румынии Клаус Йоханнис позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о расширении двусторонних связей. Было подчеркнуто, что в нынешнем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Румынией и Азербайджаном, в этот период двусторонние связи развивались на основе стратегического партнерства.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической сфере и вопросы экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Румынии и диверсификации энергопоставок.

Во время телефонного разговора стороны также провели обмен мнениями о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.