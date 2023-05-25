Президент Румынии поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Господин Президент!

Празднование национального праздника Вашей страны - Дня независимости дает возможность передать Вам и народу Азербайджана искренние поздравления, пожелания благополучия и мира.

Тесные и прочные отношения между нашими государствами опираются на стратегические интересы. С этой точки зрения Ваша страна является надежным партнером Румынии в регионе Южного Кавказа. Мой недавний визит в Баку стал прекрасной возможностью для достижения договоренностей о конкретных шагах по укреплению сотрудничества между нашими государствами. Еще раз выражаю Вам признательность за теплый прием и обстоятельные обсуждения с Вашим превосходительством.

Уверен, что мы сможем направить и усилить имеющийся потенциал, как используя возможности в рамках стратегического партнерства, так и развивая региональные проекты в таких сферах, как энергетика и транспорт.

В то же время Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Господин Президент, прошу принять мое глубокое почтение к Вам".