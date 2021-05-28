Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Господин президент.
Хочу передать Вам свои самые искренние поздравления, пожелания мира и благосостояния по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
В этот знаменательный день выражаю уверенность в усилении диалога и связей высокого уровня между Румынией и Азербайджаном на прочной основе двустороннего стратегического партнерства. Интенсификация и диверсификация двустороннего экономического сотрудничества, включая такие стратегические сферы, как транспорт и энергетика, также составят важные направления отношений между нашими странами.
Ваше превосходительство, прошу принять мое глубокое почтение к Вам".