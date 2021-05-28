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Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева

Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
28 мая 2021 г. 17:19
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Господин президент.

Хочу передать Вам свои самые искренние поздравления, пожелания мира и благосостояния по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

В этот знаменательный день выражаю уверенность в усилении диалога и связей высокого уровня между Румынией и Азербайджаном на прочной основе двустороннего стратегического партнерства. Интенсификация и диверсификация двустороннего экономического сотрудничества, включая такие стратегические сферы, как транспорт и энергетика, также составят важные направления отношений между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубокое почтение к Вам".

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik etdi

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