Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Господин президент.

Хочу передать Вам свои самые искренние поздравления, пожелания мира и благосостояния по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

В этот знаменательный день выражаю уверенность в усилении диалога и связей высокого уровня между Румынией и Азербайджаном на прочной основе двустороннего стратегического партнерства. Интенсификация и диверсификация двустороннего экономического сотрудничества, включая такие стратегические сферы, как транспорт и энергетика, также составят важные направления отношений между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубокое почтение к Вам".