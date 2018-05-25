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    Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Дорогой господин Президент.

    По случаю 100-летия Aзербайджанской Демократической Республики передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления, пожелания мира и процветания.

    Выражаю полную уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между нашими странами во всех сферах посредством совместных усилий и всестороннего политического диалога.

    Дорогой господин Президент, прошу Вас принять мое высокое почтение".

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