Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Дорогой господин Президент.

По случаю 100-летия Aзербайджанской Демократической Республики передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления, пожелания мира и процветания.

Выражаю полную уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между нашими странами во всех сферах посредством совместных усилий и всестороннего политического диалога.

Дорогой господин Президент, прошу Вас принять мое высокое почтение".