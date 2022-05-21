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Президент Румынии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент Румынии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
21 мая 2022 г. 18:38
Президент Румынии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

"Господин Президент.

Очень рад передать Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Независимости.

В канун этого праздника выражаю абсолютную уверенность в том, что многоуровневый диалог и сотрудничество между Румынией и Азербайджанской Республикой будут развиваться на прочной основе и становиться более многосторонними посредством двустороннего стратегического партнерства.

В частности, интенсификация и диверсификация двустороннего экономического развития в таких стратегических сферах регионального значения, как энергетика и транспорт, станут в предстоящий период важным направлением отношений между нашими странами.

Господин Президент, хочу заверить Вас в том, что Румыния продолжит поддержку развития диалога между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом.

Пользуясь этой приятной возможностью, в контексте 30-летия наших дипломатических отношений, которое отмечается в нынешнем году, хочу еще раз передать Вам наше приглашение совершить визит в Румынию.

Господин Президент, прошу принять заверения в моем глубоком почтении".

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

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