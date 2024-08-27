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Президент России поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Президент России поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву Президент России поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 16:41
Президент России поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю дня ее рождения.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

От души поздравляю Вас с Днем рождения.

Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. В России ценят Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Тепло вспоминаю наше недавнее общение в Баку. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи".

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Версия на английском языке Russian president congratulates Azerbaijan's First Vice President Mehriban Aliyeva
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı təbrik edib

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