Президент России поздравил главу азербайджанского государства с днем рождения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу азербайджанского государства Ильхама Алиева с днем рождения.

Как передает Report, в письме говорится:

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем.

Как настоящий друг России Вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами.

Тепло воспоминаю наши недавние встречи в Сочи и Тегеране. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и плодотворной совместной работы.

От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, передаю сердечный привет и наилучшие пожелания всей Вашей семье.

С уважением.