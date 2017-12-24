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    Президент России поздравил главу азербайджанского государства с днем рождения

    Как настоящий друг России Вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу азербайджанского государства Ильхама Алиева с днем рождения.

    Как передает Report, в письме говорится:

    Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

    Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем.

    Как настоящий друг России Вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами.

    Тепло воспоминаю наши недавние встречи в Сочи и Тегеране. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и плодотворной совместной работы.

    От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, передаю сердечный привет и наилучшие пожелания всей Вашей семье.

    С уважением. 

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