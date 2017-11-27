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    Президент России отозвал посла из Азербайджана

    Владимир Путин освободил Владимира Дорохина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане© Report

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин освободил Владимира Дорохина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    "Освободить Дорохина Владимира Дмитриевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Азербайджанской Республике", - говорится в документе.

    Отметим, что Владимир Дорохин был назначен российским послом в Азербайджане указом президента от 24 февраля 2009 года.

    Ранее Report сообщал, что Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России поддержал кандидатуру Георгия Зуева на должность посла России в Азербайджане.

    Г.Зуев занимает пост заместителя директора департамента кадров МИД России.

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