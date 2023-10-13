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Президент России не видит помех для мирного договора между Баку и Ереваном

Президент России не видит помех для мирного договора между Баку и Ереваном Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 17:50
Президент России не видит помех для мирного договора между Баку и Ереваном

Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции журналистам.

По его словам, нет проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора между Баку и Ереваном, при доброй воле все это можно сделать.

"Мне кажется, это вполне возможно, я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе", - сказал Путин.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti: "Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinə heç bir maneə görmürəm"
Версия на английском языке Putin does not see any obstacles to peace treaty between Baku and Yerevan

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