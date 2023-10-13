Президент России не видит помех для мирного договора между Баку и Ереваном

Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции журналистам.

По его словам, нет проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора между Баку и Ереваном, при доброй воле все это можно сделать.

"Мне кажется, это вполне возможно, я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе", - сказал Путин.