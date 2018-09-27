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    Президент России: Мы высоко ценим поддержку русского языка в Азербайджане

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Россия высоко оценивает поддержку русского языка в Азербайджане со стороны властей и общества республики.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на девятом Азербайджано-российском межрегиональном форуме в Баку.

    "Мы видим и высоко это оцениваем - интерес к русскому языку. И не только интерес у граждан Азербайджана к русскому языку, но и помощь со стороны государства, в муниципалитетах, городах", - сказал он отметив, что в республике работает более 300 школ с преподаванием на русском языке. 

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