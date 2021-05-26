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Президент России: Мы высоко ценим отношения с Азербайджаном

Президент России: Мы высоко ценим отношения с Азербайджаном "Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня".
Внешняя политика
26 мая 2021 г. 20:17
Президент России: Мы высоко ценим отношения с Азербайджаном

"Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме, которое президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях – на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti: "Azərbaycanla münasibətləri yüksək qiymətləndiririk"

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