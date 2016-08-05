​Президент России: Мы впервые соберемся в Баку на уровне глав трех государств

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Главы России, Азербайджана и Ирана обсудят в Баку перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Как заявил Report, об этом в интервью АзерТАдж заявил президент России Владимир Путин в преддверии поездки в Баку для участия во встрече лидеров Азербайджана, Ирана и России.

"8 августа по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева мы впервые соберёмся в Баку на уровне глав трёх государств, чтобы обсудить перспективы развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах: от экономики и гуманитарных связей до вопросов безопасности и борьбы с терроризмом", - заявил В.Путин.

По его словам, основным вопросом повестки встречи станет "флагманский проект" международного транспортного коридора "Север-Юг", который направлен на создание оптимальных возможностей для перемещения транзитных грузов из Индии, Ирана, стран Персидского залива на территорию Азербайджана, Российской Федерации и далее в Северную и Западную Европу.

Глава российского государства отметил, что по итогам 2015 года объём перевозок грузов по международному транспортному коридору "Север – Юг" с участием компании "Российские железные дороги" составил 7,3 млн. тонн, что выше уровня 2014 года на 4,1 процента, или 0,3 млн. тонн.

"Другие перспективные направления взаимодействия – реализация стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры. Имеются хорошие возможности расширения торговли услугами, в том числе в области туризма, здравоохранения, образования", - добавил В.Путин.

Президент указал, что трехсторонний диалог также будет иметь и "каспийскую" тематику.

"Как известно, в последние годы прикаспийским странам удалось существенно продвинуться в согласовании вопросов, касающихся различных аспектов сотрудничества на Каспии, включая использование его энергетических и биоресурсов. Подписаны соответствующие соглашения, которые уже успешно реализуются. Близится к завершению работа над основополагающей конвенцией о правовом статусе Каспийского моря", - сказал глава государства.