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Президент России: Гейдар Алиев - выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран

Президент России: Гейдар Алиев - выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран В этом году празднуется 100-летие Гейдара Алиевича Алиева. Вы знаете наше отношение к этому политическому деятелю и Советского Союза, и независимого Азербайджана. Это выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 20:48
Президент России: Гейдар Алиев - выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран

В этом году празднуется 100-летие Гейдара Алиевича Алиева. Вы знаете наше отношение к этому политическому деятелю и Советского Союза, и независимого Азербайджана. Это выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран.

Как сообщает Report, об этом сказал президент РФ Владимир Путин 25 мая на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что юбилей Гейдара Алиева достойно отмечался и в России, Владимир Путин сообщил, прошли выставки и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, состоялся показ документальных фильмов на телевидении. "Много мероприятий состоялось и в регионах Российской Федерации, это была не только столица, – в Казани, Астрахани, Дагестане, на БАМе, где тоже помнят Гейдара Алиевича, в том числе торжественное отправление поезда Москва – Тында и мероприятия на станции Ангоя, где вокзалу присвоено имя Алиева, курировавшего в качестве первого замглавы Совмина СССР сооружение БАМа. Это выдающаяся стройка всего Советского Союза, она связана с именем Алиева", - добавил президент России.

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