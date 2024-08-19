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Президент РФ: Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов региона

Президент РФ: Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов региона Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов этого региона.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 17:21
Президент РФ: Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов региона

Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов этого региона.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Российский лидер выразил удовлетворение итогами визита в Азербайджан и уверенность, что состоявшиеся переговоры и достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанского стратегического партнерства.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti: Cənubi Qafqazda sabitlik region dövlətlərinin və xalqlarının maraqlarına cavab verir

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