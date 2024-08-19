Президент РФ: Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов региона

Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов этого региона.

Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов этого региона.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Российский лидер выразил удовлетворение итогами визита в Азербайджан и уверенность, что состоявшиеся переговоры и достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанского стратегического партнерства.