Президент РФ: Каждое направление сотрудничества с Баку имеет стратегическое значение

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым широкой спектр вопросов экономического взаимодействия.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым широкой спектр вопросов экономического взаимодействия.

Как передает Report, об этом Путин заявил журналистам по итогам переговоров с президентом Азербайджана в расширенном составе.

"Большое внимание было уделено наращиванию взаимовыгодного торгового сотрудничества. Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами. Каждое направление представляет для нас стратегическое значение", - сказал он.

Путин также подчеркнул, что ключевые вопросы экономического взаимодействия постоянно обсуждают члены межправкомиссии Азербайджан-Россия.

"Россия входит в число крупнейших инвесторов на азербайджанском рынке. Российские компании здесь себя чувствуют очень комфортно", - добавил Путин.

Путин также отметил, что Российская объединенная судостроительная компания вместе с Бакинским судостроительным заводом приступает к выпуску современных танкеров класса "Река-море" для перевозки нефтепродуктов. "Их использование, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, позволит заметно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки", - сказал он.