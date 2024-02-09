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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины поздравил президента Ильхама Алиева Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах, переедает Report.
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 20:44
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах, переедает Report.

В письме говорится:

"Господин Президент, мой дорогой друг.

Разрешите передать Вам самые сердечные поздравления по случаю исторической победы на проведенных в Вашей стране президентских выборах. Это блестящая победа, подтверждающая правильность каждой Вашей стратегии, включая политическую и экономическую. Ваш народ верит и доверяет Вам и Вашей мудрости, благодаря которой Азербайджанская Республика твердыми шагами движется к стабильному и благополучному будущему.

Господин Президент, это решение избирателей важно не только для Азербайджана и его народа, но и для мира во всем регионе и на планете.

Мы в Сербской Республике внимательно отслеживали избирательную кампанию и результаты выборов в Азербайджане, и я открыто выразил свою однозначную поддержку и надежду на Вашу победу.

Ваше превосходительство, уважаемый Президент Азербайджанской Республики, пользуясь случаем, еще раз поздравляю Вас с очередным семилетним президентским сроком.

Выражаю Вам глубокую признательность, желаю здоровья, а дружественному народу Азербайджана – благополучия, процветания и развития".

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Версия на английском языке President of Republic of Srpska congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Bosniya və Herseqovinanın Serb lideri Azərbaycan Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

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