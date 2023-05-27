Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня независимости.

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Имею честь от имени народа Республики Сербской Боснии и Герцеговины и от себя лично передать Вам искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

Азербайджанская Республика, развиваясь под Вашим руководством, превратилась в регионального лидера и экономическую силу. С гордостью хочу сказать, что между Республикой Сербской Боснии и Герцеговины и Азербайджанской Республикой существуют тесные дружественные отношения, основанные на взаимопонимании и взаимном уважении. В период больших геополитических перемен, а также вызовов на политической и экономической арене крайне важно с пониманием и уважением относиться к внутренним делам, а также внешней политике каждой страны.

Присущие Вам мудрость и харизма ведут Вашу страну и народ вперед по пути прогресса, Вы десятилетиями оправдываете надежды своего народа. Это истина, заслуживающая одобрения и уважения.

Я абсолютно уверен, что наше двустороннее сотрудничество будет развиваться и укрепляться во многих сферах. Искренне верю в то, что наши связи и в предстоящие годы будут развиваться в выгодном для двух стран русле. Решительно настроен на сохранение нашей дружбы и поддержки, их дальнейшее развитие на основе взаимного уважения.

Уважаемый Президент, разрешите еще раз выразить Вам глубокую признательность и добрые пожелания крепкого здоровья, а также благополучия и развития дружественному народу Азербайджана".