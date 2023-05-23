Президент Республики Габон поздравил азербайджанского лидера

Президент Республики Габон Али Бонго Ондимба направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Габон Али Бонго Ондимба направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Господин Президент!

Мне очень приятно от имени народа, правительства Габона, а также от себя лично передать Вам искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Передаю Вам пожелания крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – процветания.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю решимость довести дружественные отношения между Габоном и Азербайджаном до более высокого уровня в интересах наших народов.

Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении".