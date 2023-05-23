Президент Республики Габон поздравил азербайджанского лидера

Президент Республики Габон Али Бонго Ондимба направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Господин Президент!
Мне очень приятно от имени народа, правительства Габона, а также от себя лично передать Вам искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости.
Передаю Вам пожелания крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – процветания.
Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю решимость довести дружественные отношения между Габоном и Азербайджаном до более высокого уровня в интересах наших народов.
Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении".