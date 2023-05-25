Президент Республики Филиппины поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Республики Филиппины Фердинанд Ромуальдес Маркос направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Филиппины Фердинанд Ромуальдес Маркос направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени народа и правительства Филиппин передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости.

Последние три десятилетия между Филиппинами и Азербайджаном установились искренние отношения. Верю, что наши государства продолжат дружественные связи и в предстоящие годы.

Филиппины готовы работать с Азербайджаном для решения таких вызывающих общую обеспокоенность глобальных проблем, как изменение климата, энергетическая безопасность и постпандемийное восстановление.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".