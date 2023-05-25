Президент Республики Филиппины поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Республики Филиппины Фердинанд Ромуальдес Маркос направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство!
От имени народа и правительства Филиппин передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости.
Последние три десятилетия между Филиппинами и Азербайджаном установились искренние отношения. Верю, что наши государства продолжат дружественные связи и в предстоящие годы.
Филиппины готовы работать с Азербайджаном для решения таких вызывающих общую обеспокоенность глобальных проблем, как изменение климата, энергетическая безопасность и постпандемийное восстановление.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".