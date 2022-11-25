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Президент: Решение об открытии посольства в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах

Президент: Решение об открытии посольства в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 18:00
Президент: Решение об открытии посольства в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах

Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах. Уверен, что это решение будет служить делу упрочения мира и фактически является формализацией нашего длительного и очень плодотворного сотрудничества с этими государствами", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İsraildə səfirlik açılması qərarı milli maraqlarımıza əsaslanıb"

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