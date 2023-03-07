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Президент: Реализация совместных проектов позволила Болгарии стать транзитной страной для азербайджанского газа

Президент: Реализация совместных проектов позволила Болгарии стать транзитной страной для азербайджанского газа Одна из главных тем сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в настоящее время касается энергетической сферы.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 14:59
Президент: Реализация совместных проектов позволила Болгарии стать транзитной страной для азербайджанского газа

Одна из главных тем сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в настоящее время касается энергетической сферы.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в нашей стране Руслана Стоянова.

Коснувшись значения проекта "Южный газовый коридор", президент Азербайджана выразил надежду на то, что наши страны еще многие годы будут близкими партнерами в вопросе обеспечения энергетической безопасности. Глава государства отметил, что реализация совместных проектов позволила Болгарии стать транзитной страной для азербайджанского газа.

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Версия на английском языке President: Joint projects enabled Bulgaria to evolve into transit country for Azerbaijani gas
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Birgə layihələr Bolqarıstana Azərbaycan qazı üçün tranzit ölkəyə çevrilmək imkanı yaradıb"

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