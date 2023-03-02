Президент: Развитие связей с арабскими государствами является одним из приоритетов во внешней политике Азербайджана

Между Азербайджаном и Ливией есть высокий уровень политических связей, существуют широкие возможности для развития двусторонних отношений.

Между Азербайджаном и Ливией есть высокий уровень политических связей, существуют широкие возможности для развития двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с председателем Президентского совета Государства Ливия Мохаммедом Юнисом аль-Манфи.

Глава государства сказал, что развитие связей с арабскими государствами является одним из приоритетов во внешней политике Азербайджана. С удовлетворением вспомнив свое участие в Саммите Лиги арабских государств, проведенном в прошлом году в Алжире, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это мероприятие внесло важный вклад в расширение отношений Азербайджана с арабскими государствами.