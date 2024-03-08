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Президент: Разочарование вызывает уничтожение исламского культурного наследия Азербайджана в Армении

Президент: Разочарование вызывает уничтожение исламского культурного наследия Азербайджана в Армении Большое разочарование вызывает уничтожение исламского историко-культурного наследия Азербайджана на территории Армении.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 10:14
Президент: Разочарование вызывает уничтожение исламского культурного наследия Азербайджана в Армении
Ильхам Алиев

Большое разочарование вызывает уничтожение исламского историко-культурного наследия Азербайджана на территории Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Азербайджан обратился к ЮНЕСКО с призывом направить в Армению техническую миссию для оценки состояния наших культурных и религиозных памятников, которые годами разрушались в этой стране. К сожалению, ЮНЕСКО до сих пор не отреагировала на этот призыв", - подчеркивается в послании главы государства.

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Версия на английском языке President: Destruction of Azerbaijan’s Islamic historical and cultural heritage in Armenia is regrettable
Версия на азербайджанском языке Prezident: Ermənistan ərazisində Azərbaycanın İslam tarixi-mədəni irsinin məhvi böyük məyusluq doğurur

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